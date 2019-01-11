До полного перехода на «цифру» осталось 142 дня
На сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети появился обратный отсчет до отключения аналогового вещания в Пермском крае. 3 июня 2019 года после прекращения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. На сегодняшний день "аналога" уже нет только в Тверской области. Остальные территории будут переведены на «цифру» поэтапно. В Перми с нового года заработала новая телебашня, поэтому в некоторых районах, конкретно в Мотовилихе, жителям, у которых есть проблемы с приёмом сигнала, необходимо перенастроить оборудование.
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