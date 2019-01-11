В Перми презентовали коллекцию серебряных талисманов





В Перми презентовали коллекцию талисманов. Всего - 136 видов. Говорят, каждый непременно принесет удачу. А еще - богатство, здоровье и даже уверенность в собственных силах.

«Я король мира!» - говорит словами своего главного героя режиссер Джеймс Кэмерон, получая «Оскар» за легендарный «Титаник». В этом году самой престижной кинопремии мира исполняется 90 лет. Пермские ювелиры создали свой «Оскар» - этот талисманный серебряный сувенир призван вселить уверенность в своего обладателя.

Приносить удачу, а еще богатство, здоровье, помогать принимать верные решения и осуществлять самые заветные мечты - для этого созданы талисманные серебряные сувениры «Сереброники». Инновационная копилка - крипто-свинка с биткоином вместо пяточка. Русский народный спинер - «Колесо фортуны» - работает как антистресс, успокаивая и приводя мысли в порядок.

Роберт Лунев, ювелир компании «Сереброника»: "Маленькие символы большого счастья. Это лампа Алладина - каждый человек хочет верить в чудо и иметь своего маленького джинна. Нужно просто положить на ладошку, потереть пальчиком эту лампу и загадать свое сокровенное желание".

Хранить «Магниты счастья» можно в кармане, сумке, портмоне. Федор Семёныч - кошельковый домовой, с ним каждая монетка будет посчитана, упрятана и выдана только на полезные дела. А зубная фея с перламутром станет отличным подарком малышу на первый выпавший зубик и будет напоминать о временах детства.

Сапоги-скороходы - отличный амулет для тех, кто ездит в командировки или собирается в путешествие. Они призваны оберегать своего владельца, а еще непременно принесут удачу. У них есть секрет - на каблучках расположены фианиты белого и черного цвета.

Череда январских праздников продолжается: Старый новый год, Крещение, Татьянин день. «Сереброника» - главная по чудесам, из 136 здесь можно выбрать магнит, который притянет то самое счастье, которое, как известно, у каждого свое.