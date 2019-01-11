Участок ул. Революции закрывают на полгода: ищем пути объезда

В 2019 году главной дорожной стройкой Перми станет улица Революции, где появится четырехполосное движение и трамвайные пути. Работы ведутся в несколько этапов. Уже завтра 12 января подрядная организация приступит к работам на участке от Компроса до улицы Сибирской. Движение по улице Революции на этом участке будет закрыто до 1 июля. При этом будет сохранено движение транспорта по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской на пересечении с улицей Революции. Объезд этого участка будет осуществляться по улицам Швецова и Краснова.

В городе обещают предпринять меры для минимизации пробок.

Начальник Пермской дирекции дорожного движенияМаксим Кис : "Понятно, что перекрытие в центре не может пройти без последствий, это приведет к перераспределению транспортных потоков и к затруднению в движении. В связи с этим будем перенастраивать светофорные объекты по Комсомольскому проспекту, для того чтобы упрощать движение в сторону Комсомольской площади. Будет проводиться подробный мониторинг перекрестков Пушкина - Комсомольский проспект - Краснова, по ситуации будут приниматься решения по ограничению маневров".

Отдельный вопрос - как будут подъезжать жители домов по ул. Революции от Сибирской до Комсомольского проспекта. Дорожники предлагают оставить доступ к домам по технологическим проездам.