В ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек

В Очерском районе инспекторы ГИБДД пытаются определить истинного виновника аварии, в которой пострадали 6 пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля. Известно, что водитель автобуса начал обгон на разрешенном участке дороги. Неожиданно едущая перед ним "Лада" тоже начала совершать подобный маневр, легковушку занесло, а автобус не смог вернуться на свою полосу и вместе с "Ладой" врезался во встречный грузовик.