На трассе Пермь-Березники фура вылетела в кювет

На несколько часов оказалось перекрыто движение по трассе Пермь-Березники неподалеку от столицы Верхнекамья. Водитель многотонной фуры не справился с управлением на скользкой от снега дороге и съехал в кювет. Машину развернуло, фургон перегородил дорогу так, что даже внедорожная техника не смогла объехать ее и садилась в глубоком снегу. О пострадавших не сообщается. Предварительная причина ДТП - скользкое дорожное покрытие в результате обильных осадков.