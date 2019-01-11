Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В микрорайоне Крым открыли новые ясли

В ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек →

На трассе Пермь-Березники фура вылетела в кювет

смотреть видео

фура

На несколько часов оказалось перекрыто движение по трассе Пермь-Березники неподалеку от столицы Верхнекамья. Водитель многотонной фуры не справился с управлением на скользкой от снега дороге и съехал в кювет. Машину развернуло, фургон перегородил дорогу так, что даже внедорожная техника не смогла объехать ее и садилась в глубоком снегу. О пострадавших не сообщается. Предварительная причина ДТП - скользкое дорожное покрытие в результате обильных осадков.

фура

Метки: в Пермском крае, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 11.01.2019 в 12:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В микрорайоне Крым открыли новые ясли

Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?

Фильм «Т-34» побил все рекорды проката

На трассе между Кунгуром и Соликамском столкнулись три автомобиля

После магнитогорской трагедии в Перми активизировались лжегазовики

В лобовом ДТП пострадали шесть человек

«Rock-Line» возвращается

Родители обеспокоены процессом оптимизации спортшкол

Пермяки соткали пояс для Деда Мороза

Летающие лыжники Прикамья завоевали 3 медали «Рождественского турне»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В микрорайоне Крым открыли новые ясли

В ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек →

Обратите внимание

в Перми

В микрорайоне Крым открыли новые ясли

Вопрос с очередью в ясли в микрорайоне Крым можно считать решённым.
11.01.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Общество, Образование

Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?

В России вступил в силу новый закон, серьезно меняющий правила обращения с домашними животными.
11.01.2019 в 11:55

Метки: в Перми, В России, Общество

Фильм «Т-34» побил все рекорды проката

Только в Перми кино уже посмотрели 60 тысяч человек.
11.01.2019 в 11:31

Метки: в Перми, Общество, В России, Кино

Чайковские трамплины встречают лучших летающих лыжников страны

В Чайковском стартуют этапы чемпионата России среди мужчин.
11.01.2019 в 10:39

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт

После магнитогорской трагедии в Перми активизировались лжегазовики

Чтобы быть уверенным, что к вам постучали профессионалы, достаточно позвонить в управляющую компанию или в аварийную службу газа по телефону 04.
11.01.2019 в 09:19

Метки: в Перми, Общество

В России

Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?

В России вступил в силу новый закон, серьезно меняющий правила обращения с домашними животными.
11.01.2019 в 11:55

Метки: в Перми, В России, Общество

Фильм «Т-34» побил все рекорды проката

Только в Перми кино уже посмотрели 60 тысяч человек.
11.01.2019 в 11:31

Метки: в Перми, Общество, В России, Кино

На что таможня не дает добро

Изменились таможенные правила покупок в зарубежных интернет-магазинах.
10.01.2019 в 14:50

Метки: в Пермском крае, В России, Деньги

Из Перми до Нижнего Новгорода можно долететь за 1080 рублей

Правительство России утвердило список авиамаршрутов, которые будут субсидироваться государством.
10.01.2019 в 13:05

Метки: в Перми, Общество, В России

Биатлонистка Валерия Васнецова первой стартует на этапе Кубка мира

Спортсменка из Чайковского сегодня выступит в женском спринте
10.01.2019 в 12:36

Метки: В мире, В России, в Пермском крае, Спорт, Анонс

Лента новостей RSS каналы

В ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человекВ ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек

В Прикамье будут судить братьев-угонщиковВ Прикамье будут судить братьев-угонщиков

На трассе Пермь-Березники фура вылетела в кюветНа трассе Пермь-Березники фура вылетела в кювет

В микрорайоне Крым открыли новые яслиВ микрорайоне Крым открыли новые ясли

Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?

Фильм «Т-34» побил все рекорды прокатаФильм «Т-34» побил все рекорды проката

В исправительной колонии Соликамска выявлены нарушенияВ исправительной колонии Соликамска выявлены нарушения

Чайковские трамплины встречают лучших летающих лыжников страныЧайковские трамплины встречают лучших летающих лыжников страны

Какие дороги отремонтируют в Перми в этом году?Какие дороги отремонтируют в Перми в этом году?

На трассе между Кунгуром и Соликамском столкнулись три автомобиляНа трассе между Кунгуром и Соликамском столкнулись три автомобиля

Вести Кудымкар 10.01.2019Вести Кудымкар 10.01.2019

После магнитогорской трагедии в Перми активизировались лжегазовикиПосле магнитогорской трагедии в Перми активизировались лжегазовики

Возвращаем талиюВозвращаем талию

Как оспорить кадастровую стоимость?Как оспорить кадастровую стоимость?

В лобовом ДТП пострадали шесть человекВ лобовом ДТП пострадали шесть человек

В Краснокамске уволили директора школы, где избили пятиклассницуВ Краснокамске уволили директора школы, где избили пятиклассницу

«Rock-Line» возвращается«Rock-Line» возвращается

Международный Рождественский фестиваль продолжаетсяМеждународный Рождественский фестиваль продолжается

Родители обеспокоены процессом оптимизации спортшколРодители обеспокоены процессом оптимизации спортшкол

В Осинском районе гинеколог брал взятки с клиентокВ Осинском районе гинеколог брал взятки с клиенток

С января выросли тарифы на газ и электричествоС января выросли тарифы на газ и электричество

Пермяки соткали пояс для Деда МорозаПермяки соткали пояс для Деда Мороза

Грипп до Прикамья пока не добралсяГрипп до Прикамья пока не добрался

В Лысьве полицейский спас мужчину из горящего домаВ Лысьве полицейский спас мужчину из горящего дома

Летающие лыжники Прикамья завоевали 3 медали «Рождественского турне»Летающие лыжники Прикамья завоевали 3 медали «Рождественского турне»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную