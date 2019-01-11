На трассе Пермь-Березники фура вылетела в кювет
На несколько часов оказалось перекрыто движение по трассе Пермь-Березники неподалеку от столицы Верхнекамья. Водитель многотонной фуры не справился с управлением на скользкой от снега дороге и съехал в кювет. Машину развернуло, фургон перегородил дорогу так, что даже внедорожная техника не смогла объехать ее и садилась в глубоком снегу. О пострадавших не сообщается. Предварительная причина ДТП - скользкое дорожное покрытие в результате обильных осадков.
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