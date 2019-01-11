В микрорайоне Крым открыли новые ясли

В пермском микрорайоне Крым отрыли капитально отремонтированный корпус детского садика №261. Здесь появилось 125 дополнительных мест для воспитанников ясельного возраста. Кроме того, на базе дошкольного учреждения создали центр сенсомоторного развития.

Детский сад открывает свои двери, тем самым снимаются сразу несколько вопросов, говорят родители малышей.

Капитально отремонтированный корпус детсада № 261 в микрорайоне Крым для детей ясельного возраста принимает гостей - ребят и родителей. Строительство и ремонт детских садов - системная работа администрации Перми, результаты проделанной работы приехал оценить глава города Дмитрий Самойлов.

На полгода раньше получилось открыть новые ясли. Изначально планировалось, что это произойдёт летом. Подрядчик, однако, темпы ускорил - и сейчас, можно сказать, что здание построено практически заново.

В отремонтированном здании располагаются шесть групп - и у каждой из них есть своя тематика. 261-й детский сад - это комплекс, к которому сейчас добавились ясельные группы. Спорт, творчество, отечественные и зарубежные методики и технологии, и свой, особый, подход к каждому ребёнку, который приходит сюда.

Марина Епанова, заведующая детским садом № 261: "Мы разрабатываем программы для каждого дошкольника, программу игровой поддержки, индивидуальную, помимо этого у нас есть психолого-педагогическая служба поддержки каждого ребёнка индивидуально".

Если брать последние четыре года, то за это время в Перми было создано почти десять тысяч новых мест для дошкольников. В планах на будущее набранные темпы не сбавлять, так что ремонт, строительство и создание мест для детей ясельного возраста будут продолжаться.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Есть чем ещё заниматься в нашем городе, и очень хотелось бы, чтобы это наше занятие продолжалось как можно дольше, и конечно, радуюсь за родителей, за бабушек, за дедушек, радуюсь за детей, которые пойдут в этот детский сад".

А пойдут сюда малыши самого раннего возраста, с полутора лет до трёх. Всего на шесть групп их будет 125 человек, тем самым вопрос с очередью в ясли в микрорайоне Крым можно считать решённым.