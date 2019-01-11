Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?

В России вступил в силу новый закон, серьезно меняющий правила обращения с животными. В частности, он касается содержания различных приютов и даже выгула собак. Что теперь делать нельзя?

Одного из подопечных городской станции скорой помощи для животных пса Мухтара нашли с выколотыми глазами. Один глаз удалось восстановить, второй пришлось удалить. Сейчас здесь спасают собаку Льдинку. Сбитая на трассе, вмёрзшая в лёд, она пролежала 6 дней.

Семён Филипповский, руководитель городской станции скорой помощи для животных, в перерывах между капельницами изучает новый закон, одна из статей предполагает защиту животных от жестокого обращения. Здесь же правила содержания собак и кошек, требования к приютам и т.д. Документ создавался с 2010 года, но главное - будет ли он работать.

Семён Филипповский, руководитель городской станции скорой помощи для животных: "Те же самые какашки, которые на земле - это культура общества. Это должно быть в голове. То, что касается жестокого обращения, это то же самое - никакой закон не поможет".

Первый пример из реплики Семёна в законе прописан более длинной формулировкой - «Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животных».

По инициативе собаковода Ивана Пасынкова несколько лет назад в парках размещали ящики со специальными пакетами , но привычкой большинства этот способ всё-таки не стал. Но сдвиги есть. В саду Миндовского многие собаководы стали убирать за своими питомцами.

Ещё один пункт нового закона касается выгула животных. Свободный, то есть без поводка, запрещён в лифтах, подъездах, дворах, на детских и спортивных площадках. Это касается любых пород собак, не только так называемых «бойцовских».

То, что в Перми появилось задолго до принятия закона - это площадки для выгула и тренировок. Есть где гулять, да и собаководы закон восприняли адекватно, главная загвоздка в том - кто и как будет контролировать его соблюдение.