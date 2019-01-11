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← На трассе между Кунгуром и Соликамском столкнулись три автомобиля

Фильм «Т-34» побил все рекорды проката

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Отечественный фильм "Т-34" побил все рекорды проката в новом году. На сегодняшний день в одной только Перми кино уже посмотрели 60 тысяч человек. Все, кто видел, знают, что нашему городу в картине посвящен отдельный эпизод.

Истории подвига Уральского добровольческого танкового корпуса посвящен один из стендов зала славы Дома офицеров Пермского гарнизона. Образовали танковый корпус в 1943 в рекордно короткие сроки на народные деньги. Боевой путь танкисты начали с Курской дуги. Берлин штурмовали на том самом Т-34. О подвиге того времени говорит памятник на Сибирской.

Отсылку к истории Уральского танкового корпуса вся Россия увидела в новом блокбастере. Слово «Пермь» на броне действующего танка Т-34, принимающего на себя удары, но уже с экранов кинотеатров, написал один из главных героев фильма - пермяк Антон Богданов.

Антон Богданов, актер: "Все танки сняты вживую. Нарисованных танков нет, это настоящие взрывы".

танки

1941-й. Великая Отечественная война. Историческая приключенческая драма рассказывает о молодом плененном солдате, который возглавил восстание экипажа захваченного Т-34, чтобы дать достойный отпор немцам и защитить свою страну любой ценой.

Взрывы снарядов, пули, пробивающие металлические листы. Чтобы максимально точно воссоздать детали, режиссер культовой «Бригады» Алексей Сидоров новую картину готовил более 3 лет. Фильм впечатлили и взрослых, и детей.

Картина стала лидером проката в январские праздники, обогнав по сборам уже ставшие хитом «Елки» и «Полицейского с Рублевки».

Дмитрий Харькин, директор пермского кинотеатра «Синема Парк»: "По сбору в кинотеатре собрал кассу более 15 тысяч билетов. Это в принципе рекорд. Ближайший лидер тоже российские фильмы, но в 2 раза меньше по посещаемости".

 Посмотреть кинокартину «Т-34» можно во всех кинотеатрах города. Сеансов предостаточно. Сколько будет идти фильм в кинотеатрах, неизвестно, но сказали, что все будет зависеть от того, насколько он будет востребован у зрителей.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, В России, Кино

Опубликовано: 11.01.2019 в 11:31 в рубрике - Вести Пермь

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