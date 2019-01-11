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На трассе между Кунгуром и Соликамском столкнулись три автомобиля
Крупная авария накануне произошла на трассе между Кунгуром и Соликамском. Здесь столкнулись сразу три машины: легковушка и два грузовика. От удара у фуры оторвало часть кабины. Остальные автомобили также получили сильнейшие повреждения. Пострадавших, к счастью, нет. Предварительная причина ЧП - гололед и снежные заносы.
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