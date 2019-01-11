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Производственная левитация: тяжелые предметы парят в воздухе
В социальных сетях появилось видео, сделанное на одном из заводов в Березниках. На кадрах запечатлено, как тяжелые металлические предметы буквально парят в воздухе. Автор ролика пишет, что они шевелятся под воздействием магнитного поля, которое присутствует на производстве.
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