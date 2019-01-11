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После магнитогорской трагедии в Перми активизировались лжегазовики

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свидетельство

После трагедии в Магнитогорске в Перми активизировались мошенники. Жители домов по улице Косякова пожаловались, что по их квартирам ходили некие люди, представлялись работниками газовой службы и настоятельно рекомендовали поменять плиты, шланги и счетчики. Правда, по цене, превышающей реальную как минимум в два раза. Почему в таких случаях не надо открывать двери?

Вероника Мирошниченко, житель дома: "За 1400 продали нам шланг. Сказали, что он негодный".

К супругам Мирошниченко "газовая служба" нагрянула в канун Рождества, но вместо подарков предложила купить кусок обычного резинового шланга за 1400 рублей. Старый, установленный на плите у пенсионеров, работал исправно, но его все равно настоятельно порекомендовали заменить.

шланг

Только в одном подъезде пострадало несколько пенсионеров, всем им заменили работающие шланги на другие. Занимались этим молодые люди в синей форме, по их словам, они работают в компании «Городская газовая служба». Она зарегистрирована в городе Омск и по документам занимается установкой кондиционеров.

Точно те же работы и в два раза дешевле делают пермские газовики. По закону подобные организации должны иметь штат из квалифицированных специалистов и свою аварийную службу, массу специального оборудования. И самое главное - они ничего не продают, только рекомендуют поменять.

Виталий Водопьянов, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Обслуживание по закону проводится раз в год. Если в этом году к вам уже приходили с обслуживанием газового оборудования, то второй раз к вам уже никто не придет".

С нового года газовики обязаны раз в год проверять оборудование в домах и квартирах. Сегодня в зоне риска находятся все, чьим плитам уже больше 15 лет. Это средний срок службы любого газового оборудования - плиты, котла, колонки.

Сегодня в Прикамье 12 тысяч газифицированных многоквартирных домов, почти половина из них находится в Перми. И все это огромное хозяйство нужно регулярно обслуживать.

Чтобы быть уверенным, что к вам постучали профессионалы, достаточно позвонить в управляющую компанию или в аварийную службу газа по телефону 04. И подумать, прежде чем решаться на замену. Ведь подобные организации ни дают никакой гарантии, что оборудование будет работать. 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.01.2019 в 09:19 в рубрике - Вести Пермь

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← В лобовом ДТП пострадали шесть человек

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