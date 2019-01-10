В лобовом ДТП пострадали шесть человек

Серьезное ДТП случилось в Чернушинском районе. Как сообщают в ГИБДД, водитель иномарки не убедился в безопасности при совершении обгона и выехал на полосу встречного движения. В результате он допустил столкновение с другим автомобилем. Лобовой удар оказался такой силы, что одна из машин загорелась. Пострадало шесть человек. Всех их увезли в больницу.