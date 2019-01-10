«Rock-Line» возвращается

"Рок-лайну" в этом году быть. Пусть площадка до сих пор не определена, крупнейший и старейший рок-фестиваль состоится несомненно, уверяют организаторы. Уже идет прослушивание групп. На сегодняшний день уже подано 254 заявки. Специальной комиссии предстоит выбрать лучших. Как всегда приоритет будет отдан новичкам, но их уровень исполнения должен соответствовать статусу фестиваля. Опытным группам, постоянным участникам, тоже не откажут.

Прошлым летом Rock-Line не состоялся, а позапрошлым его принимала Лысьва. Где пройдет фестиваль в этом году, пока окончательно не определено.