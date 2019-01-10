Родители обеспокоены процессом оптимизации спортшкол

В Пермском крае запущен процесс оптимизации малокомплектных спортивных школ. Цель - эффективное расходование бюджетных средств в СДЮСШОРах путём их слияния. Что беспокоит родителей?

Трое детей Веры Муравьёвой заняты спортом зимой и летом - даже в каникулы. Такая благополучная активность под угрозой, считает мама. Виной тому- слияние СДЮСШОР №3 по спортивному ориентированию с пермской школой «Летающий лыжник».

Вера Муравьёва, мама троих детей: "Родители из Татарстана, где уже прошла оптимизация, жалуются. Говорят, что лыжники нас не понимают. Потому что лыжный спорт и спортивное ориентирование - это две разные вещи. Никто почему- то не соединяет виды спорта, как фигурное катание и конькобежный спорт. Хотя, вроде, тоже на коньках катаются".

Страхи родителей и вокруг распределения общего бюджета новой СДЮСШОР на три плюс один вида спорта: прыжки с трамплина, лыжные гонки и двоеборье, а теперь ещё и неолимпийское спортивное ориентирование. Останутся ли привычные слёты и лагеря, вникнет ли новое руководство в специфические нужды ориентировщиков - регулярное обновление, починку сеток и буранов.

Количество спортсменов останется неизменным - убеждают в городском спорткомитете. Сокращению подлежит административный персонал. Деньги пойдут на увеличение зарплаты тренерам, улучшение материальной базы, наконец, на выезды. Руководить объединённой школой будет Вадим Литовченко.

Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми: "У нас есть школы, где по 6 - 7 абсолютно разных видов спорта культивируется. И у нас есть показатели результативности. Напрямую зарплата руководителя связана с результативностью каждого конкретного вида спорта, каждого конкретного ребёнка".

Процесс оптимизации запущен. "Летащий лыжник" и СДЮСШОР №3, а также школы гребли и водных видов спорта оказались в списке первыми. В наступившем году аналогичная участь ожидает порядка 5-6 пермских спортшкол.

Запланированным позитивным итогом грядущей оптимизации должно стать создание общей тренировочной базы. В этой улучшенной реальности привыкшие к пересечённой местности ориентировщики должны влиться в семью обитателей искусственных горных склонов - летающих лыжников. Вот такая вот толерантная должна получиться семья.