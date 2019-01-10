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Пермский «Терминатор» научился держать рюмку

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Терминатор

Пермский "терминатор" Джон Генри становится все больше похож на своего киношного собрата. На этот раз разработчик Александр Осипов сконструировал для него полноценную руку. Основа распечатана на 3D-принтере, управляется специальной программой, которая позволяет машине учиться. Например, сейчас он осваивает простые бытовые предметы, ткани, металлическую или пластмассовую утварь. Запоминает их свойства и в следующий раз уже наощупь определяет вещь. Кроме того, терминатор научился здороваться рукопожатием и, кстати, обижается, если не протянуть ему руку в ответ.

Также робот дает полезные советы после праздников.

"Если у меня забрали рюмку, праздник, видимо, подошел к концу. Не забудьте выпить активированный уголь, чтобы завтра проснуться с ясной головой", - советует Джон Генри.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.01.2019 в 14:34 в рубрике - Вести Пермь

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