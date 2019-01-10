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Пермский «Терминатор» научился держать рюмку
Пермский "терминатор" Джон Генри становится все больше похож на своего киношного собрата. На этот раз разработчик Александр Осипов сконструировал для него полноценную руку. Основа распечатана на 3D-принтере, управляется специальной программой, которая позволяет машине учиться. Например, сейчас он осваивает простые бытовые предметы, ткани, металлическую или пластмассовую утварь. Запоминает их свойства и в следующий раз уже наощупь определяет вещь. Кроме того, терминатор научился здороваться рукопожатием и, кстати, обижается, если не протянуть ему руку в ответ.
Также робот дает полезные советы после праздников.
"Если у меня забрали рюмку, праздник, видимо, подошел к концу. Не забудьте выпить активированный уголь, чтобы завтра проснуться с ясной головой", - советует Джон Генри.
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