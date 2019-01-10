Летающие лыжники Прикамья завоевали 3 медали «Рождественского турне»

Летающие лыжники Прикамья завоевали 3 медали на международных соревнованиях «Рождественское турне-2019», которые проходили в трех городах края – Березники, Кудымкар, Чайковский. В этом году на старт вышло порядка 140 юных спортсменов, включая гостей из Казахстана, Беларуси и Чехии.

У девочек по сумме четырех этапов в общем зачёте две представительницы Прикамья заняли 2 места: в младшей возрастной группе - Ульяна Механошина из Кудымкара, в старшей - Диана Васильева из Чайковского. Серебро у мальчиков Пермскому краю принёс Максим Распопов из Кудымкара. В командном зачете прикамцы замкнули призовую тройку, составив компанию сборным Казахстана (2 место) и Санкт-Петербурга.