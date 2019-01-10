Из Перми до Нижнего Новгорода можно долететь за 1080 рублей

Правительство России утвердило список авиамаршрутов, которые будут субсидироваться государством. Среди направлений - Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Нижневартовск, Самара, Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой и Сургут - перевозками займутся авиакомпании «Сибирь», «Азимут», «ЮВТ Аэро» и «Utair».

Билеты уже в кассах, а что касается цен, то они будут разные. 18 января до Нижнего Новгорода можно долететь за 1080 рублей - информация предоставлена официальным сайтом перевозчика. 22 января компания С7 предлагает перелет в Новосибирск, но уже за 5 555 рублей.

Еще четырем авиакомпаниям выдали допуски на рейсы в ближнее и дальнее зарубежье. «Северный ветер» дважды в неделю будет летать из Перми до Тбилиси, Душанбе, и Ташкента. «Победа» получила разрешение на полёты в Батуми (Грузия) и Стамбул (Турция). Рейсы в оба эти города «Победе» можно делать четыре раза в неделю.

"Азимут Эйр" сможет осуществлять перелёты из Перми в Бургас (Болгария) три раза в неделю, а в Анталью (Турция)- четыре раза. Самолёты авиакомпании «Ижавиа» будут летать между Пермью и Ташкентом два раза в неделю.