Проводится проверка по факту возникновения резкого запаха на станции Пермь-Сортировочная
В линейном отделе полиции и пермской пресс-службе Свердловской железной дороги пока отказываются комментировать и сообщать подробности инцидента на станции Пермь-Сортировочная. Стражи порядка, правда, подтвердили, что проводят проверку по факту возникновения резкого химического запаха и по подозрению в утечке неизвестного газа из одной из цистерн, стоящих на запасных путях.
Интернет портал "В Курсе" со ссылкой на собственный источник сообщает, что на Перми-Сортировочной произошла утечка хлора из цистерны, которая следовала на одно из предприятий Верхнекамья. Никто не пострадал, разлива удалось избежать, а утечку быстро ликвидировать. Оказалось, что стравливал клапан манометра.
Хлор является опасным для человека химическим веществом, при высоких его концентрациях в воздухе смерть наступает в течение минуты от паралича верхних дыхательных путей.
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