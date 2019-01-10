Проводится проверка по факту возникновения резкого запаха на станции Пермь-Сортировочная

В линейном отделе полиции и пермской пресс-службе Свердловской железной дороги пока отказываются комментировать и сообщать подробности инцидента на станции Пермь-Сортировочная. Стражи порядка, правда, подтвердили, что проводят проверку по факту возникновения резкого химического запаха и по подозрению в утечке неизвестного газа из одной из цистерн, стоящих на запасных путях.

Интернет портал "В Курсе" со ссылкой на собственный источник сообщает, что на Перми-Сортировочной произошла утечка хлора из цистерны, которая следовала на одно из предприятий Верхнекамья. Никто не пострадал, разлива удалось избежать, а утечку быстро ликвидировать. Оказалось, что стравливал клапан манометра.

Хлор является опасным для человека химическим веществом, при высоких его концентрациях в воздухе смерть наступает в течение минуты от паралича верхних дыхательных путей.