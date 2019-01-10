«Заплату» на Чусовском мосту будут контролировать ежедневно

В краевом Министерстве транспорта заявили, что ремонт деформационного шва на Чусовском мосту, где все праздники скапливались гигантские автомобильные пробки, пока произведен по временной схеме. Здесь установили металлическую плиту, а образовавшуюся ступеньку, где и было затруднение в движении, залили битумом. Но так как все делалось на холоде и в снег, сколько продержится такая конструкция, неизвестно.

Кирилл Мостовой, начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог Министерства транспорта Пермского края: "Будем ежедневно его контролировать. При обнаружении недостатков они будут устраняться вовремя".