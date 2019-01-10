В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
В России вступили в силу новые правила оформления обязательного страхового полиса автогражданской ответственности. Цена ОСАГО для каждого региона и даже города теперь будет своя и станет зависеть от самых разных факторов, начиная от возраста и стажа водителя, и заканчивая особенностями самой машины. Во сколько обойдется страховка жителям Перми?
Главный вопрос - станет ли дороже ОСАГО? Для кого-то да, а для кого-то нет, даже наоборот дешевле, отмечают в Центральном Банке России. Регулятор рынка страховых услуг неоднократно отмечал, что нынешняя система тарифов автогражданки является несправедливой и уравнительной.
В сети множество статей и размышлений на тему. Главное - ЦБ расширяет тарифный коридор в ОСАГО на 20% вверх и вниз, раньше было 10%. Но обычно страховые компании для физлиц используют максимальную ставку.
Кирилл Табаков, начальник Управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ Банка России по ЦФО: «Страховая премия рассчитывается исходя из регионального коэффициента и мощности автомобиля. И получается, что добросовестный водитель, соблюдающий правила дорожного движения или редко пользующийся автомобилем, сегодня по факту платит за тех, кто лихачит и наносит урон гражданам».
Автолюбителей разделят по стажу и возрасту - на 58 категорий вместо четырех. Предусмотрены скидки, самая большая - 7% будет установлена для водителей в возрасте от 59 лет со стажем от 6 лет. То есть 10-летняя 120-сильная иномарка владельца со стажем раньше бы обошлась на год почти в 10 тысяч. Сейчас в теории 9300.
В сентябре в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему «Совершенствование закона «Об ОСАГО», где были озвучены цели изменений.
Владимир Чистюхин, заместитель председателя Центрального Банка России РФ, отметил: "Первая главная цель - повышение доступности полисов ОСАГО для граждан РФ, вторая цель в рамках модернизации - установление справедливого индивидуализированного тарифа".
В большинстве страховых в Перми прокомментировать модернизацию отказались, сославшись на отсутствие на месте руководителей, либо на собственное незнание вопроса.
В Банке России отмечают, что это лишь начало изменений. Через два года может быть отменен коэффициент мощности при расчете тарифа по ОСАГО. А еще раньше - территориальный коэффициент. Остается добавить, поживем-увидим, что из этого получится.
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