Главный ледовый городок привели в порядок

Главный ледовый городок в центре Перми накануне был закрыт на профилактику. После того, как за новогодние каникулы его посетили примерно 300 тысяч человек, здесь провели косметический ремонт. Сегодня все снова работает. Так же, как и многие другие места для зимних развлечений. Где и как продолжатся праздники?

Ледовый городок за время новогодних каникул пострадал не сильно. В основном его сейчас очищают от загрязнений и делают небольшую реконструкцию при помощи мокрого снега.

А еще идет тщательная очистка фигур от снега, чтобы подсветка была видна лучше. Для этого рабочие забираются в самые труднодоступные места.

Второй по величине и посещаемости – ледовый городок рядом с ДК Солдатова – работает в свободном режиме. Валентина Пименова приходит сюда уже с четвертой внучкой.

Валентина Пименова: "Старшей 22, последней 9 лет. И мы каждый год сюда приходим. Елка нынче очень красивая!".

Еще одно общедоступное развлечение проходит ежедневно на набережной. Здесь можно понаблюдать 3D-проекции. Это видеоэкскурсия со звуком, во время которой зрители узнают интересные факты о пермских театрах. Видеоинсталляции оживают на пермской набережной каждый день до 13 января в 19.00, 20.00 и 21.00 час, а также 13 января в ледовом городке рядом с Театром-Театром состоится торжественное открытие шестого российского Кубка по ледовой и снежной скульптуре.