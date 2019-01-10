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Грядет значительное потепление
В Прикамье грядет значительное потепление. Синоптики пообещали, что температура может повыситься до ноля градусов уже в конце этой недели. Ближайшие двое суток еще сохранится морозная погода, а вот в воскресенье все резко изменится.
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "До 0…-3С предварительно температура может подняться в воскресенье. Поскольку на Урал будет поступать влажный воздух, то потепление будет сопровождаться большим количеством осадков. Может пройти сильный снегопад, до 5-7 сантиметров снега ориентировочно в ночь на воскресенье и в течение дня".
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