Умерла пермячка, пострадавшая во время катания на «ватрушке»

Следственный комитет начал проверку гибели жительницы Перми Любови Ильиных. Девушка скончалась в больнице от травм, полученных во время катания на тюбинге на лыжной базе в микрорайоне Бахаревка. Она врезалась в дерево, получила травмы и потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшую госпитализировали, но врачам спасти ее не удалось. Также пострадал 10-летний мальчик, который тоже спускался с горки и врезался в дерево. Сейчас ребенок находится в больнице.