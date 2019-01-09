Умерла пермячка, пострадавшая во время катания на «ватрушке»
Следственный комитет начал проверку гибели жительницы Перми Любови Ильиных. Девушка скончалась в больнице от травм, полученных во время катания на тюбинге на лыжной базе в микрорайоне Бахаревка. Она врезалась в дерево, получила травмы и потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшую госпитализировали, но врачам спасти ее не удалось. Также пострадал 10-летний мальчик, который тоже спускался с горки и врезался в дерево. Сейчас ребенок находится в больнице.
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