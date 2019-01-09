В Перми горел склад стройматериалов
Крупный пожар сегодня в полдень произошел в Индустриальном районе Перми. Черный дым с едким запахом повалил со стороны улицы Качалова. Его было видно за несколько километров, из разных точек города. Чуть позже стало известно, что загорелись склады со строительными материалами. Подробности ЧП узнал корреспондент Данил Гусельников.
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