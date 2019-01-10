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Водолазы ищут тело мужчины, провалившегося под лед на снегоходе

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водолаз

Недалеко от Камской ГЭС продолжились поиски второго утонувшего мужчины. Первого нашли накануне, вмерзшего в лед. Скорей всего, он выбрался из омута, но добраться до берега не смог. Оба провалились в воду во время катания на снегоходе. Спасатели уже заявили, что в этом месте по реке ездить категорически запрещено.

Маска так и осталась на месте происшествия - вмёрзла в лёд. Именно здесь обнаружили тело 39-летнего Дениса Корепанова. Для его поисков погружения не потребовалось.

маска

Григорий Тищенко, начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения: "Был обнаружен на поверхности подо льдом. Видимо, выскочить успел, боролся за жизнь, но не смог выбраться и замерз".

В Рождество 39-летний Денис и его 30-летний родственник Сергей отправились кататься по льду на снегоходах. Почему они выбрали именно этот участок Камы, спасатели в недоумении. Здесь находится водозаборная станция, снабжающая «Камкабель» и один из местных кооперативов. За последние четыре десятка лет это первый подобный случай - рассказал сотрудник станции Владимир Шипицын.

Владимир Шипицын: "Здесь лёд намного тоньше, опасен промоинами, потому что Камская ГЭС рядом, течение идет подводное, Добрянка дает теплую воду. Течение теплое, из-за этого и лед здесь очень опасный. Здесь вообще никогда никто не ходит".

снегоболотоход

В месте, где лёд не выдерживает даже веса человека, тяжёлые снегоходы моментально ушли под воду. Теперь промоину метр за метром исследуют специально подготовленные спасатели, имеющие допуск к зимним погружениям. Но даже самая опытная группа не может решить проблему плохой видимости. С раннего утра погружение за погружением, но безрезультатно.

"Ил глубокий, когда начинаешь ластами тем более работать. Ил поднимается, видимости практически нет", - рассказывают водолазы.

Пока тело второго мужчины обнаружить так и не удалось. С рассветом спасатели возобновляют поиски.

 

 

 

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 10.01.2019 в 08:49 в рубрике - Вести Пермь

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