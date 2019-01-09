Дзюдо по-новогоднему

В спортзале клуба Мотовилиха микрорайона Кислотные дачи состоялся турнир на призы Деда Мороза. Каждый год городское СДЮСШОР по дзюдо и самбо вместе с клубом "Темп" приглашают юношей младшего возраста получить свой первый соревновательный опыт. До 13 лет запрещены удушающие и болевые приёмы, броски назад. Разрешены два вида удержания.

Евгений Свечников, тренер СДЮШОР по дзюдо и самбо Перми: "В соревнованиях участвуют дети 2009-2010 г.р.- это возраст, который впервые выходит на татами. Которые в первый раз ощутят сегодня вкус победы и поражения. Поэтому для них это такой очень важный старт".

В 2018 году сборная Пермского края впервые в своей истории заняла первое командное место по итогам чемпионатов и первенств России самых разных возрастов. Поддержать спортсменов пришли титулованные спортсменки - призёр Олимпийских игр по дзюдо Любовь Брулетова и 11- кратная чемпионка мира по самбо Ирина Родина.