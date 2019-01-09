Жители Закамска спасли собаку из бесхозного колодца

Жители Закамска провели спасательную операцию по вызволению собаки из бесхозного колодца. Животное угодило в открытый люк, яма оказалась довольно глубокой. Несколько часов зверь провел в яме, призывая на помощь лаем. Одна из прохожих организовала спасательную операцию. В итоге животное подняли на поверхность с помощью веревки. Во время спасения дворняга вела себя смирно, но как только оказалась на воле, пустилась наутек. Люди завалили люк и сообщили об этом властям.