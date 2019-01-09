Следующие длинные выходные ждут россиян в марте

Новогодние каникулы закончились, но впереди всех россиян в наступившем году ждут еще мартовские и майские. Правительство Российской Федерации утвердило перенос праздников в 2019 году. Ближайшие каникулы случатся в честь Международного женского дня - страна будет отдыхать с 8 по 10 марта.

23 февраля также придется на субботу, его перенесут на 10 мая. Таким образом, в мае нерабочими станут дни с 1 по 5 и с 9 по 12.