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Следующие длинные выходные ждут россиян в марте
Новогодние каникулы закончились, но впереди всех россиян в наступившем году ждут еще мартовские и майские. Правительство Российской Федерации утвердило перенос праздников в 2019 году. Ближайшие каникулы случатся в честь Международного женского дня - страна будет отдыхать с 8 по 10 марта.
23 февраля также придется на субботу, его перенесут на 10 мая. Таким образом, в мае нерабочими станут дни с 1 по 5 и с 9 по 12.
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