В Прикамье мужчины на снегоходе провалились под лёд
Сегодня подтвердилась информация о гибели двух человек на реке. Мужчины уехали кататься в Рождество на снегоходах и пропали. Полынью в районе их предполагаемого маршрута нашли накануне.
Павел Хлызов, замдиректора по оперативной работе МКУ Пермская городская служба спасения: "Предварительные меры по поиску приняли волонтеры. Как оказалось, след снегохода обрывался в районе полыньи, которая находится на правом берегу реки Кама у микрорайона Гайва. 8 числа были организованы поиски, найдено тело одного утонувшего. Тело второго человека, как и снегоход, не обнаружены. Сегодня на поиски будет направлена водолазная группа. Также к месту будет направлен снегоболотоход, так как в районе провала неустойчивый лед - его толщина 3-4 см".
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