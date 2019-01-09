Пермяки любуются «Театром новогодним»
Сегодня вечером в 19:00, 20:00 и 21:00 на пермской набережной можно будет вновь увидеть видеоинсталляцию «Театр новогодний». Под музыку из балета «Щелкунчик» и при помощи проекционной картинки рассказывается история театра оперы и балета в Перми и его рождественских постановок. До 13 января включительно место встречи неизменно: набережная, сразу под Соборной площадью.
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