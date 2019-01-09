Стартовала первая в новом году рабочая неделя
9 января - первый полноценный рабочий день 2019 года. Наступившая неделя будет короткой - всего 3 рабочих дня. На привычный график работы выходят поликлиники, банки. Почта России сделала это еще 8 числа. Также открыты ГИБДД и многофункциональные центры.
Ледовые городки Перми, в том числе центральный на площади перед Театром-Театром, по-прежнему открыты и будут работать до февраля включительно.
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