Стартовала первая в новом году рабочая неделя

9 января - первый полноценный рабочий день 2019 года. Наступившая неделя будет короткой - всего 3 рабочих дня. На привычный график работы выходят поликлиники, банки. Почта России сделала это еще 8 числа. Также открыты ГИБДД и многофункциональные центры.

Ледовые городки Перми, в том числе центральный на площади перед Театром-Театром, по-прежнему открыты и будут работать до февраля включительно.