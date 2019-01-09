Отладка новой схемы вывоза мусора продолжается

Для ответственных лиц пермской мэрии, краевого Министерства ЖКХ и единого оператора по вывозу и утилизации бытовых отходов в регионе завершающиеся новогодние каникулы стали горячей порой. Страна с 1 января перешла на новую систему обращения с мусором. И важно, чтобы этот процесс безболезненно прошел для граждан. В крае по-прежнему работает горячая линия.

За время новогодних праздников в квартире у Алексея Бушуева скопилось достаточно мусора, но как только он начал выносить его на улицу, обнаружил, что баки на контейнерной площадке не вывозились уже несколько дней.

Алексей Бушуев, житель дома: "Не замечал, всегда вывозят мусор вовремя. Всегда стоят пустые контейнеры, это вот после праздников накопилось".

Одна из немногих контейнерных площадок в Мотовилихинском районе, где мусор не вывозился больше суток. Подрядчику не повезло. Его проступок фиксируют краевой министр ЖКХ, глава района, начальник коммунального департамента Перми и представитель регионального оператора по вывозу и утилизации мусора.

Александр Шицын, и.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Здесь грузовая машина по сборке мусора, ей очень сложно сюда подъехать. Поэтому мы сейчас будем решать этот вопрос, что называется, в ручном режиме с управляющими компаниями, с ТСЖ".

Подобные рейды проводятся с первых чисел января. Первым глава Перми Дмитрий Самойлов проехал по центральным районам города, сейчас очередь за Мотовилихой, Орджоникидзевским и Кировским районами.

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ г. Перми: "Проблемы характерные для 1 и 2 января - высокое отходообразование. Первое время фиксировалось переполнение баков".

За все, что будет происходить в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов, с 1 января 2019 года отвечает единый региональный оператор. И он же будет собирать деньги с населения, все средства планируется потратить на перевозку, мусорные полигоны и ликвидацию несанкционированных свалок. Вывоз бытовых отходов становится полноценной коммунальной услугой.

Андрей Красников, заместитель директора ПК ГУП «Теплоэнерго»: "Весь мусор уходит только на официальные полигоны, никаких свалок в лесах, оврагах - то, что раньше было рядовым случаем, сейчас это недопустимо".

Контролировать процесс сбора предлагается и рядовым жителям. Обо всех нештатных городских свалках можно сообщить по телефону горячей линии 8 (342) 236–90–55. И если раньше возчики мусора работали по тем маршрутам, где им было выгодно, то теперь собирать мусор нужно везде, даже в самых отдаленных деревнях.