На фасаде Театра-Театра показали «Рождественское чудо»

В Перми на здании Театра-Театра впервые была представлена видеоинсталляция, созданная с помощью технологии 3dmapping.Накануне вечером там состоялся показ свето-проекционного шоу «Рождественское чудо», которое было создано с помощью технологии видеомэппинга. На пять минут здание театра превратилось в объемную 3d-инсталляцию, сопровождаемую специально созданной для шоу музыкой в стиле неоклассицизма, а также световыми и видеоэффектами. Такая технология была представлена в Перми впервые. Для жителей и гостей Перми прошло шесть показов шоу в течение вечера.

Напомним, что жители и гости Перми также могут увидеть видеоинсталляцию «Театр новогодний» на городской набержной. Под музыку из балета «Щелкунчик» и при помощи проекционной картинки рассказывается история театра оперы и балета. Видеоинсталяцию можно увидеть до 13 января включительно в 19:00, 20:00 и 21:00.





Напомним, что жители и гости Перми также могут увидеть видеоинсталляцию «Театр новогодний» на городской набержной. Под музыку из балета «Щелкунчик» и при помощи проекционной картинки рассказывается история театра оперы и балета. Видеоинсталяцию можно увидеть до 13 января включительно в 19:00, 20:00 и 21:00.