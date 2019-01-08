Главная ночь: в Прикамье отпраздновали Рождество

Тысячи жителей Пермского края встретили Рождество Христово в церквях и храмах. Как отмечают в Пермской епархии, число участников праздничного богослужения растет год от года. В Рождественскую ночь в Свято-Троицком Кафедральном соборе божественную литургию провел митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Время после Рождества называется святками. Хоть это и не одобряется официальной церковью, люди выходят на колядования, широко распространены обряды гадания. Но, пожалуй важнее, что это время, говоря на современный лад, благотворительности. Обычно в эти дни помогали малоимущим, вдовам и сиротам.

Юрий Кищук, руководитель службы информации Пермской митрополии РПЦ: “Мы говорим о том, что вся неделя после Рождества Христова называется святками, то есть это все дни воспоминания о радости Рождества Христова, в которые мы должны вести себя подобающим образом, то есть быть наверное по сути своей христианами”