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В Кудымкаре открыли экстрим-парк

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Кудымкар

В Кудымкаре появился первый в истории Коми-Пермяцкого округа экстрим-парк. Пока площадка используется для тренировок и соревнований сноубордистов. Примечательно, что возвездение объекта – общественная инициатива. Раньше местным сноубордистам приходилось самим обустраивать трассу на горках в лесу, Средства на экстрим-парк собрали по схеме инициативного бюджетирования. Проект написали супругу Маркеловы, а местные предприниматели помогли собрать первоначальный взнос (чуть более миллиона рублей), остальные средства выделили из бюджета.

Кудымкар

Экстрим-парк открыли межрегиональными соревнованиями – в Кудымкар приехали спортсмены из Прикамья и Свердловской области. Помимо двух трасс для сноуборда, здесь есть трамплины и фигуры для джиббинга (скольжение и передвижение на сноуборде по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика). Для новичков в экстрим-парке будет работать тренер. Первые масштабные соревнования организаторы планируют провести в марте.

Кудымкар

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Спорт

Опубликовано: 08.01.2019 в 12:48 в рубрике - Вести Пермь

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