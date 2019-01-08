В Кудымкаре открыли экстрим-парк
В Кудымкаре появился первый в истории Коми-Пермяцкого округа экстрим-парк. Пока площадка используется для тренировок и соревнований сноубордистов. Примечательно, что возвездение объекта – общественная инициатива. Раньше местным сноубордистам приходилось самим обустраивать трассу на горках в лесу, Средства на экстрим-парк собрали по схеме инициативного бюджетирования. Проект написали супругу Маркеловы, а местные предприниматели помогли собрать первоначальный взнос (чуть более миллиона рублей), остальные средства выделили из бюджета.
Экстрим-парк открыли межрегиональными соревнованиями – в Кудымкар приехали спортсмены из Прикамья и Свердловской области. Помимо двух трасс для сноуборда, здесь есть трамплины и фигуры для джиббинга (скольжение и передвижение на сноуборде по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика). Для новичков в экстрим-парке будет работать тренер. Первые масштабные соревнования организаторы планируют провести в марте.
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