Тысячи пермяков встретят Рождество молитвой

Праздничные рождественские службы в православных храмах начнутся вечером 6 января.

Юрий Кищук, пресс-секретарь Пермской митрополии: "Праздничные богослужения во всех храмах Перми начнутся 6 января, это богослужения рождественского сочельника. Они начнутся в 16:45 или 17:00. 7 января в полночь состоится Рождественская литургия. В Кафедральном соборе Перми ее возглавит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. 7 января во многих храмах, помимо ночного богослужения будут служиться поздние литургии в 9 часов утра. Благодаря новогодним праздникам любой житель или гость нашего города может прийти в храм на ночное богослужение либо утреннюю литургию. В 7 часов вечера в Свято-Троицком Кафедральном соборе Перми пройдет традиционное поздравление архипастыря с праздником Рождества Христова. Вся неделя после Рождества Христова называется святками. Это дни особого вспоминания о радости Рождества Христова, когда мы должны вести себя подобающим образом - быть по сути своей христианами".