В Перми оживет стена Театра-Театра

Большая зрелищная программа начнется 7 января на площади у Театра-Театра. Каждый час здесь будут проходить показы так называемого видео-мэппинга. Объемные изображения в цвете проецируются на стену здания, а дальше все зависит от фантазии художников.

В Перми рождественским вечером оживет стена Театра-Театра. Темы свето-проекционного шоу будут связаны исключительно с великим христианским праздником. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!