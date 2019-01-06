В Перми оживет стена Театра-Театра
Большая зрелищная программа начнется 7 января на площади у Театра-Театра. Каждый час здесь будут проходить показы так называемого видео-мэппинга. Объемные изображения в цвете проецируются на стену здания, а дальше все зависит от фантазии художников.
В Перми рождественским вечером оживет стена Театра-Театра. Темы свето-проекционного шоу будут связаны исключительно с великим христианским праздником. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми проходит рейд по проверке качества и своевременности уборки мусора
Само растает?
Пермские парашютисты приземлились на горнолыжном склоне
Трое детей пострадали в аварии на Восточном обходе Перми. Один взрослый погиб.
Новогодние гуляния в Хохловке
Фильм «Т-34» возглавил российский прокат
В Перми прошел новогодний арт-фестиваль «Всякое добро»
Кудымкар принял этап всероссийских детских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина
Вывоз мусора по-новому: с какими проблемами сталкиваются пермяки
За сутки пермские спасатели спасли 9 человек
Добавить комментарий: