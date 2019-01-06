В Перми проходит рейд по проверке качества и своевременности уборки мусора

По распоряжению главы Перми Дмитрия Самойлова в краевой столице с утра проходит рейд по проверке качества и своевременности уборки мусора.

Напомним, с января, вслед за всей Россией, Прикамье перешло на новую схему утилизации бытовых отходов. Организация и контроль теперь возложены на единого оператора - "Теплоэнерго". Схема новая, а проблемы старые.

В проверке, которая сегодня стартовала на территории Перми, участвуют специалисты разных уровней, включая и чиновников городской администрации. Главная цель - пройтись по пермским дворам - в Мотовилихе, в Орджоникидзевском районе - посмотреть, как убирают мусор.

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ г. Перми: "С 1 января на территории Пермского края приступило к работе краевое учреждение "Теплоэнерго". Своевременно были проведены конкурсы на организации, которые осуществляют вывоз мусора. По городу Перми 4 организации занимаются вывозом мусора. Они определены по лотам, порайонно. В связи с изменением законодательства, в связи с новогодними праздниками по теме твердых бытовых отходов в районах города организовано дежурство, закреплены ответственные лица, в департаменте ЖКХ также закреплены ответственные".

Среди проблем Нового года чиновник назвал "высокое отходообразование, переполнение баков, разлет мусора при выгрузке".

"Отрабатываем в точечном режиме. На телефонные линии поступают звонки. Начиная с 3 января количество звонков уменьшается", - отметил Александр Власов, начальник департамента ЖКХ г. Перми.