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← Трое детей пострадали в аварии на Восточном обходе Перми. Один взрослый погиб.

Пермские парашютисты приземлились на горнолыжном склоне

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с. Гамово

Пермские спортсмены, члены краевой федерации парашютного спорта совершили уникальный прыжок. Для приземления они выбрали площадку горнолыжного склона на Иван Горе, рядом с селом Гамово. Каждый из 12 спортсменов приземлялся вместе с флагом - города Перми, Пермского Края, своего парашютного центра. Так они решили отметить наступление нового года и открытие нового сезона прыжков. Сотни людей, тех, кто пришел в этот день на горнолыжные склоны Иван Горы, с замиранием сердца следили за тем, как парашютисты с ювелирной точностью приземляются на небольшой квадрат. Подобный массовый прыжок, пермские спортсмены планируют повторить, уже в следующем году, еще в большем составе.

с. Гамово

Метки: в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 06.01.2019 в 00:05 в рубрике - Вести Пермь

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