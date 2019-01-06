Пермские парашютисты приземлились на горнолыжном склоне

Пермские спортсмены, члены краевой федерации парашютного спорта совершили уникальный прыжок. Для приземления они выбрали площадку горнолыжного склона на Иван Горе, рядом с селом Гамово. Каждый из 12 спортсменов приземлялся вместе с флагом - города Перми, Пермского Края, своего парашютного центра. Так они решили отметить наступление нового года и открытие нового сезона прыжков. Сотни людей, тех, кто пришел в этот день на горнолыжные склоны Иван Горы, с замиранием сердца следили за тем, как парашютисты с ювелирной точностью приземляются на небольшой квадрат. Подобный массовый прыжок, пермские спортсмены планируют повторить, уже в следующем году, еще в большем составе.