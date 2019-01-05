Трое детей пострадали в аварии на Восточном обходе Перми. Один взрослый погиб.
Серьезное ДТП произошло сегодня во второй половине дня на Восточном обходе Перми. Отечественную легковушку занесло и она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Тойотой. Пассажир, ехавший на переднем сидении «Лады» погиб. Сообщается, что в обеих машинах находились дети. Трое детей, а также водители травмированы. Сейчас все они находятся в больнице. Причины ДТП устанавливаются.
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