Само растает?

В Перми подрядные организации по уборке снега без дополнительных напоминаний вышли утром на работу. Часть дорог почищена, нанесена песко-соляная смесь. Кашу с улиц нужно оперативно убрать. Также техника чистит тротуары.

Во дворах ситуация сложнее. Это зона ответственности ТСЖ и управляющих компаний. Видимо, сказывается человеческий фактор. С утра дворники вышли на работу не везде.