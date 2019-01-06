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Само растает?
В Перми подрядные организации по уборке снега без дополнительных напоминаний вышли утром на работу. Часть дорог почищена, нанесена песко-соляная смесь. Кашу с улиц нужно оперативно убрать. Также техника чистит тротуары.
Во дворах ситуация сложнее. Это зона ответственности ТСЖ и управляющих компаний. Видимо, сказывается человеческий фактор. С утра дворники вышли на работу не везде.
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