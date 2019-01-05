Фильм «Т-34» возглавил российский прокат

Российский фильм «Т-34» посмотрели уже более 1,5 миллионов россиян. Картина прочно возглавила рейтинг отечественного проката. Напомним, блокбастер снят при сотрудничестве телеканала «Россия 1», Фонда кино и компаний «Марс-медиа» и «Амедиа-продкашн». В Перми показатели скорее всего выше средних по стране - пермяки воспринимают показанную историю как нечто близкое. Во-первых, в картине затронута тема о знаменитом Уральском добровольческом танковом корпусе, который создавали, в том числе, и пермские заводчане. И, конечно, привлекает зрителей и пермский актер Антон Богданов, который сыграл одну из главных ролей.

- «Мы очень старались. Это очень честное кино. Это кино не про войну, ни в коем разе, я хочу предостеречь, чтобы люди не боялись - это приключенческий, очень актуальный блокбастер в декорациях Великой Отечественной войны...Все танки сняты в живую, «нарисованных» танков нет, это настоящие «Т-34», настоящие «Пантеры», настоящие взрывы» - рассказал Антон Богданов в интервью «Вести Пермь».

Напомним, действие фильма разворачивается во время Великой Отечественной войны. По замыслу сюжета, который основан на реальных событиях, группа на легендарном танке Т-34 прорывается из плена. Пермяки могут посмотреть киноленту во всех городских кинотеатрах - на больших экранах "Т-34" будут показывать все новогодние праздники.

