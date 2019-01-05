← Кудымкар принял этап всероссийских детских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина
В Перми прошел новогодний арт-фестиваль «Всякое добро»
В Перми прошел новогодний арт-фестиваль «Всякое добро». Это череда концертов, где нашлось место классике, рок-н-роллу, блюзу, регги, электронной и инди-рок музыке. Кроме того, перед посетителями свои произведения прочитали пермские поэты. Всем гостям ненавязчиво предлагалось совершить так называемый «фри донат», что значит свободное пожертвование. Вырученные за все три дня средства от проведений будут перечислены на нужды подопечных фонда «Дедморозим». Идея создания мультиформатного события - благотворительного арт-фестиваль «Всякое добро» - появилась в прошлом году. В этот раз мероприятие тоже прошло успешно, поэтому не исключено, что арт-фестиваль станет традиционным.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Кудымкар принял этап всероссийских детских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина
Вывоз мусора по-новому: с какими проблемами сталкиваются пермяки
За сутки пермские спасатели спасли 9 человек
На Чусовском мосту начались ремонтные работы
Около 300 пермяков оказались в зоне урагана на Тайланде
Пермским туристам в Таиланде угрожает мощный ураган Пабук
Пермский поросёнок Николь исполняет желания
Взрослые и дети спешат на приём к Деду Морозу
Волки держат в страхе окрестности Кудымкара
Катание на «ватрушке» - опасная забава
Добавить комментарий: