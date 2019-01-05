В Перми прошел новогодний арт-фестиваль «Всякое добро». Это череда концертов, где нашлось место классике, рок-н-роллу, блюзу, регги, электронной и инди-рок музыке. Кроме того, перед посетителями свои произведения прочитали пермские поэты. Всем гостям ненавязчиво предлагалось совершить так называемый «фри донат», что значит свободное пожертвование. Вырученные за все три дня средства от проведений будут перечислены на нужды подопечных фонда «Дедморозим». Идея создания мультиформатного события - благотворительного арт-фестиваль «Всякое добро» - появилась в прошлом году. В этот раз мероприятие тоже прошло успешно, поэтому не исключено, что арт-фестиваль станет традиционным.