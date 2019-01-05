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Новогодние гуляния в Хохловке
В этнографическом музее “Хохловка” сегодня устроили свой Новый год. Здесь прошла праздничная программа с зимними забавами. Детей и их родителей встречал символ 2019 года- хрюшка, а чуть позже явился и сам Дед Мороз – в санях, запряженных осликом.
Не обошлось без конкурсов от главного зимнего волшебника и подарков. Ну, а после зажжения елки, никто не упустил возможности прогуляться по живописным даже в это время года хохловским просторам.
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