Новогодние гуляния в Хохловке

В этнографическом музее “Хохловка” сегодня устроили свой Новый год. Здесь прошла праздничная программа с зимними забавами. Детей и их родителей встречал символ 2019 года- хрюшка, а чуть позже явился и сам Дед Мороз – в санях, запряженных осликом.

Не обошлось без конкурсов от главного зимнего волшебника и подарков. Ну, а после зажжения елки, никто не упустил возможности прогуляться по живописным даже в это время года хохловским просторам.