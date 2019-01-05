Кудымкар принял этап всероссийских детских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина

В Кудымкаре прошел этап всероссийских детских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. В "Рождественском турне-2019" принимают участие более 130 юных спортсменов из России, Белоруссии и Чехии. Состязания проходят в трех городах Прикамья. Вчера спортсмены были в Березниках, сегодня прыгали на трамплинах в Кудымкаре 20 и 40 метровых, а завтра соревнования продолжатся в Чайковском. Наличие в Пермском крае несколько трамплинных комплексов позволяет ежегодно принимать подобные турниры. Для участников это хорошая возможность показать свои возможности на разных трамплинах - в Кудымкаре они покоряли трамплины высотой 20 и 40 метров.



Александр Постаногов, президент федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Пермского края: «Целое поколение ребят прошло через это соревнование, если сейчас посмотреть список сборной России - есть несколько сторожил, кто не участвовал в наших соревнованиях. Но все остальные участвовали и многие побеждали, и мы точно знаем, что если мальчик или девочка имеют опыт в подобных соревнованиях то у них очень хорошие перспективы».

В этом году «Рожественское турне» проходит в 14 раз. Уже известно, что на соревнования в следующем году заявились юные летающие лыжники из Франции и Канады.