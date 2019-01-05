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Вывоз мусора по-новому: с какими проблемами сталкиваются пермяки

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Юрша, 100

В Перми продолжается отладка новой схемы вывоза мусора. Порой проблемы приходится решать в ручном режиме, как это произошло сегодня на Юрша, 100. Переполненные контейнеры на улице, мусорокамера забита еще прошлогодними отходами до уровня 2 этажа. Такого на памяти жителей дома не было никогда.

Галина Мещерякова, местная жительница: «У нас вот это редко бывает и машины регулярно приходили и нормально было, сегодня вот эти два дня просто вообще кошмар. Я считаю раньше было лучше, это мое мнение».

На подъездах объявление, о том, что вывоз мусора доме временно приостановлен. Причина коллапса - смена подрядчика с первого января. У предыдущего были одни контейнеры, у нового другая система загрузки мусоровоза.

Юрша, 100

Ксения Плотникова представитель компании «Экол»: «Здесь непосредственно находится тара, которую мы не можем опорожнить. Решение этого вопроса с нашей стороны было им предоставлено, для того чтобы заменить контейнеры на евроконтейнеры современные. Представители дома по адресу Юрша, 100 не согласились с такими условиями».

Юрша, 100

На то, чтобы загрузить один контейнер в итоге требуется усилия сразу пяти человек. Дело даже не в цвете или объеме контейнера, скорее в ширине проезда. Бывший подрядчик использовал небольшую машину с боковой загрузкой, того же сейчас просят от нового оператора.

Зинаида Быкова председатель правления ЖСК №98: «Экол» или другая организация, мне без разницы, просто дом технически изначально построен под боковой загруз. У нас дом построен изначально с боковой загрузкой мусора, раньше не было с задним, строили вот такие узкие дворы мы то тут при чем.… Главное, чтобы камаз был с боковой загрузкой, не мешая машинам».

Юрша, 100

Мусор сегодня увезли, в первый раз в новом году. К ситуации уже подключились представители районной администрации, ставится вопрос об открытии контейнерной площадки на муниципальной земле.

Напомним, о проблемах с вывозом мусора можно сообщить на горячую линию «Теплоэнерго»: 236-90-55, а также по телефону департамента ЖКХ администрации Перми: 212-63-79.


Опубликовано: 05.01.2019 в 18:46 в рубрике - Вести Пермь

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