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Пермским туристам в Таиланде угрожает мощный ураган Пабук

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По последним данным из-за тропического урагана Пабук прервано паромное сообщение с островом Самуи в Таиланде. Стихия также бушует на Пхукете, где находится около 200 пермяков. Некоторые приехали еще перед Новым годом, другие прилетели чартерным рейсом. Сегодня на Пхукет должен был вылететь еще один борт из Перми. Международные информагентства сообщают, что многие туристы переезжают на материк самостоятельно. С буровых вышек в море сняли весь персонал. Ураган Пабук назван самым сильным за последние 57 лет.

Метки: в Пермском крае, В мире, Происшествия

Опубликовано: 04.01.2019 в 21:18 в рубрике - Вести Пермь

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