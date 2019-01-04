Взрослые и дети спешат на приём к Деду Морозу

В Перми работает резиденция Деда Мороза. Она расположилась в ледовом городке возле Театра-Театра. Каждый день до 7 января с 13-16 часов Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой будут ждать малышей в гости. Дети и их родители смогут не только загадать желание волшебнику, но и сделать памятные фотографии. Малыши за рассказанное стихотворение могут получить сладкий подарочек.