Взрослые и дети спешат на приём к Деду Морозу
В Перми работает резиденция Деда Мороза. Она расположилась в ледовом городке возле Театра-Театра. Каждый день до 7 января с 13-16 часов Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой будут ждать малышей в гости. Дети и их родители смогут не только загадать желание волшебнику, но и сделать памятные фотографии. Малыши за рассказанное стихотворение могут получить сладкий подарочек.
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