Взрослые и дети спешат на приём к Деду Морозу

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В Перми работает резиденция Деда Мороза. Она расположилась в ледовом городке возле Театра-Театра. Каждый день до 7 января  с 13-16 часов Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой будут ждать малышей в гости. Дети и их родители смогут не только загадать желание волшебнику, но и сделать памятные фотографии. Малыши за рассказанное стихотворение могут получить сладкий подарочек. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.01.2019 в 19:00 в рубрике - Вести Пермь

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