Волки держат в страхе окрестности Кудымкара

Под Кудымкаром вновь замечены волки. Одного хищника ликвидировали после того, как он посреди бела дня задрал в деревне Сенина собаку. Но стая не ушла.

Всё произошло за пару минут. Но в памяти Юрия Елухова осталось каждое мгновение. Мужчина метлой отбивал своего трехмесячного щенка от волка. Хищник зашел во двор прямо посреди бела дня. Мужчина спасти собаку не смог. О ЧП сразу сообщили в министерство природных ресурсов. Охотинспекторы добыли дневного налётчика.

Татьяна Савельева, глава Верх-Иньвенского сельского поселения: «Это был первый раз, когда волк вышел в населенный пункт, возле ходят, но в населенный пункт они не заходили».

На этом проблемы не закончились. На следующий день новый зверь зашел в деревню и снова днем. Теперь люди боятся выходить из дома.

Достается не только деревне Сенина, но и соседним посёлкам. На людей хищники не нападают, довольствуются домашними собаками.

По словам охотоведов, всего в Пермском крае насчитывается более 500 волков. Поэтому в нынешнем году специалисты министерства природных ресурсов продолжат регулирование численности хищников. В первую очередь разрешение на добычу получат охотинспекторы.

Пока проблема не решена, местные жители из дома лишний раз стараются не выходить, ведь на улице сейчас небезопасно.