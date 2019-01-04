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Катание на «ватрушке» - опасная забава

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ТЮБИНГ

ЧП на одном из склонов на Бахаревке. Два человека получили тяжелые травмы после столкновения с деревом. Девушка с ребенком ехали с горы на резиновой "ватрушке". 

Неподалеку от места происшествия есть лыжная база, откуда на склон, где произошло ЧП, не отправляют, сообщили сотрудники, при этом желающие взять инвентарь на прокат должны изучить правила и подписать бумагу, что всё изучили и дальнейшая ответственность лежит на катающихся.

РАСПИСКА

"Ватрушка" - снаряд достаточно сложно управляемый. Надо голову включать, говорят те, кто успешно катается не один год - во-первых, не выбирать направление, где имеются деревья или ещё какие-нибудь преграды, потому что на большой скорости столкновение будет иметь самые серьёзные последствия.

ТЮБИНГ

Каждый уверен, что справится, поэтому, забывая о правилах, садятся на тюбинг вдвоём-втроём. При этом любители экстрима выбирают и направление поопасней. Что бывает в итоге, подсказывает интернет: одни летят вниз, другие фиксируют трагические случаи на камеры телефонов.

тюбинги

Главный совет - всё-таки подумать, прежде чем начинать вниз путь, который может закончиться больницей, а иногда и ещё хуже.

 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 04.01.2019 в 18:05 в рубрике - Вести Пермь

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